WIJNALDUM: "VAN DIJK MERITA IL PALLONE D'ORO"

09/06/2019

Wijnaldum, compagno di Van Dijk al Liverpool e anche nella nazionale olandese, candida con convinzione il difensore per il Pallone d'Oro: "Quando vedi la stagione che ha appena fatto, merita assolutamente il Pallone d'Oro - dice il centrocampista -. È stata davvero una stagione incredibile. Non spetta a me decidere chi vincerà il Pallone d'Oro, ma penso che sia il miglior difensore del mondo".