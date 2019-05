VIALLI, MESSAGGIO ALLA SAMPDORIA: "VOGLIO FARE IL DIRIGENTE"

09/05/2019

"Vorrei chiudere la mia carriera da dirigente, dopo aver fatto calciatore, allenatore e commentatore". Così Gianluca Vialli, ospite della convention di Banca Mediolanum che si è tenuta oggi a Torino. L'ex bomber ha rotto il silenzio dopo molto tempo e queste parole suonano come un messaggio chiaro visto che da mesi si parla di lui come possibile presidente della Sampdoria nel caso di cessione da parte di Massimo Ferrero a Jamie Dinan e Alex Knaster, magnati della finanza, che hanno puntato proprio su Vialli per questa operazione. Dunque il gruppo legato all'ex bomber di Samp, Juve e Nazionale non ha mollato la presa, anche se in corsa c'è anche il fondo Aquilor che ha già proposto 120 milioni a Ferrero. Vialli sogna di fare il presidente della Sampdoria anche se c'è l'opzione di poter fare il capo delegazione della Nazionale dove ritroverebbe il suo 'gemello del gol' Roberto Mancini con il quale portò la Sampdoria allo scudetto nella stagione 1990-91.