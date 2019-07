VERONA, JURIC: "AVREI DETTO SI' ANCHE IN SERIE B"

02/07/2019

Presentazione oggi nella sede del Verona del nuovo tecnico Ivan Juric. "È sempre stato un piacere giocare a Verona - ha detto il croato- C'e' sempre stato un grande ambiente, tranne l'anno scorso che quasi non l'ho riconosciuto. Abbiamo iniziato a parlare già dopo l'esonero di Grosso, e avevo dato disponibilità sia in Serie A sia in Serie B. Rivincita? No, ma è una grande opportunità".