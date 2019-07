VACANZE FINITE, LA FIORENTINA ASPETTA CHIESA IN RITIRO

15/07/2019

Federico Chiesa è atteso domani a Chicago dove si aggregherà ai compagni per iniziare la preparazione dopo le vacanze. Il talento della Fiorentina sul quale è forte l'interesse della Juventus (e non solo) arriverà insieme a Nikola Milenkovic mentre la squadra affronterà il Chivas Guadalajara (stadio di Bridgeview, 18 ora locale, 3 italiane) nella prima delle tre partite dell'International Champions Cup. Nelle prossime ore potrebbe arrivare nel ritiro viola anche Rocco Commisso e quindi potrebbe essere l'occasione per un primo contatto con Chiesa che il neo proprietario viola punta a tenere almeno per un'altra stagione ritenendolo l'uomo-simbolo del rilancio della Fiorentina. "Non ho ancora sentito pubblicamente e privatamente una presa di posizione da parte di Chiesa o dell'entourage sul futuro - ha dichiarato Vincenzo Montella ai canali ufficiali del club - Quindi per me il problema non esiste, fino a prova contraria Federico è un calciatore della Fiorentina. Quanto all'arrivo del presidente - ha proseguito il tecnico - vorrà conoscere tutta la squadra compreso ovviamente Chiesa atteso domani dopo pranzo. Parlerà con lui come con tutti gli altri giocatori e noi dello staff". Riguardo al mercato che per adesso non decolla per le difficoltà dovute dai paletti del fair play finanziario (sempre in stand by per ora anche la trattativa per la cessione di Veretout conteso da Milan e Roma) Montella si è detto paziente e fiducioso: "Sono tranquillo perché so che abbiamo persone preparate che stanno lavorando". Contro il Chivas, secondo test stagionale dopo la goleada ai dilettanti della Val di Fassa, l'allenatore viola ha annunciato che utilizzerà tutti i giocatori a disposizione, una trentina in attesa di Chiesa e Milenkovic.