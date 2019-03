UNDER 21, LUIZ FELIPE NON SERENO: LASCIA IL RITIRO AZZURRO

17/03/2019

Il calciatore della Lazio Luiz Felipe, convocato in Nazionale Under 21, ha raggiunto questa sera la sede del ritiro degli Azzurrini a Roma ed ha manifestato uno stato d'animo, legato alla doppia nazionalità italiana e brasiliana, che non gli avrebbe consentito di partecipare con serenità alle prossime sue gare amichevoli con Austria e Croazia. Il tecnico federale Luigi Di Biagio ha quindi deciso di depennare il calciatore dall'elenco dei convocati e farlo rientrare nel proprio club.