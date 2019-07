UNDER 21, INVADE IL CAMPO PER FABIAN RUIZ: TIFOSA INDAGATA

01/07/2019

Ha scavalcato le barriere dello stadio durante l'intervallo tra il primo e secondo tempo della finale degli europei Under 21 Spagna-Germania e invaso il campo, camminando alle spalle delle panchine sotto la Tribuna. Per questo una giovane italiana di 21 anni, residente a Cassino (Frosinone), è stata denunciata e accompagnata fuori dallo stadio. Ieri sera la ragazza, tifosa del Napoli, vestita solo con un costume e una maglietta, sperava di incontrare il suo idolo, Fabián Ruiz. Bloccata dalle forze dell'ordine, è stata identificata e denunciata per scavalcamento delle barriere. In totale sono 15 le persone, tra i 27 e i 42 anni, deferite all'autorità giudiziaria durante i servizi di ordine sicurezza pubblica garantiti dal Questore di Udine e coordinati dalla Polizia in occasione dei quattro incontri degli Euro Under 21 in città.