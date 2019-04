UEFA: TRE TURNI DI STOP A NEYMAR PER LO SFOGO SOCIAL

26/04/2019

Neymar è stato squalificato dalla Uefa per tre giornate nelle prossime competizioni internazionali, in seguito a una serie di offese rivolte all'arbitro durante la partita degli ottavi di finale di Champions League dello scorso 6 marzo contro il Manchester United. L'attaccante del Psg, in tribuna perché infortunato, aveva fatto esplodere la sua rabbia contro il direttore di gara attraverso i social network, dopo il rigore decisivo concesso dall'arbitro al Manchester United.