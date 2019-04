UDINESE, TUDOR: "NON ANDIAMO IN GITA A MILANO"

01/04/2019

"Non andiamo a Milano a fare una gita". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor presentando la trasferta in casa Milan. "Non andiamo a San Siro a guardare lo stadio. Andremo a Milano con gli undici migliori che abbiamo in questo momento, per fare al meglio la nostra partita. Ekong ha qualche problemino, Teodorczyk sarà in panchina". Samir, "sono già due settimane che si allena con la squadra, si è allenato bene, ha fatto tutti gli allenamenti, eè uno dei pezzi fondamentali che è mancato. Una parte di gara la giocherà sicuro".