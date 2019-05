UDINESE, TUDOR: "ABBIAMO FATTO IL NOSTRO, SPERIAMO BASTI"

18/05/2019

"Speriamo che vada tutto a nostro favore, era importante fare questi tre punti. Abbiamo fatto il nostro, soffrendo abbastanza perché queste sono partite sempre difficili. Complimenti ai ragazzi e speriamo bene". Così il tecnico dell'Udinese Igor Tudor dopo la vittoria contro la Spal nell'anticipo della 37.a giornata. "Il futuro? Io sono tranquillo, contento, abbiamo fatto un buon lavoro e vediamo cosa succede alla fine. L'obiettivo era la salvezza, spero che ce l'abbiamo fatta. De Paul è cresciuto tanto, se va via per noi non sarà facile. Grazie a lui abbiamo fatto 20 punti".