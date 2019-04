TOTTENHAM, POCHETTINO: "TUTTO APERTO, POSSIAMO FARCELA"

16/04/2019

"Battere il City all'andata è stato un grande risultato, ma è tutto ancora aperto. Dobbiamo crederci e lottare fino all'ultimo". Così il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino. "Loro sono fortissimi e possono spingere a mille sin dal primo minuto, la nostra sfida sarà cercare di fermarli e di ripartire in attacco. Dobbiamo credere di potercela fare. Sarà dura, il City è una delle migliori squadre del mondo e una chiara favorita per vincere la Premier e la Champions League. Lotteremo e speriamo in una prestazione molto buona. Avremo bisogno di un po' di fortuna nei momenti importanti della partita. Guardiola è probabilmente il migliore o uno dei migliori allenatori al mondo, che ha già vinto 24, 25 o 26 titoli. Lo conosco bene dai tempi di Barcellona". Non ci sarà Harry Kane: E' molto difficile da sostituire, ma tutti faranno il massimo per aiutare. Servirà una grande prova di squadra".