TOTTENHAM, POCHETTINO RECUPERA SON E VERTONGHEN

07/05/2019

In vista della semifinale di ritorno di Champions con l'Ajax, Pochettino dovrà fare ancora a meno di Herry Kane, ma le buone notizie arrivano dal rientro dalla squalifica di Son e dal recupero di Vertonghen al centro della difesa dopo la commozione cerebrale rimediata la scorsa settimana. In attacco è favorito Lucas rispetto a Llorente per giocare come punto di riferimento centrale.