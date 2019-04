TORO, TEGOLA IAGO FALQUE: OUT CON LA SAMP

02/04/2019

Tegola Iago Falque per il Toro. Dopo l'infortunio rimediato contro la Fiorentina, Walter Mazzarri non potrà contare sull'attaccante nella delicata sfida per l'Europa contro la Samp. Lo spagnolo ha rimediato un problema al ginocchio ancora da valutare tramite accertamenti, ma di sicuro non sarà disponibile per la prossima gara.