TORINO, MAZZARRI: "INIZIA UN TRITTICO DECISIVO"

30/03/2019

"La Fiorentina è una squadra fortissima, che soprattutto non molla mai. Abbiamo iniziato a lavorare tutti insieme solamente da mercoledì, perché avevamo alcuni giocatori in Nazionale. Ma questo vale per tutti. Domani dovremo fare una grande partita. Voglio vedere una grande prestazione dei miei". Cosi' Walter Mazzarri, allenatore del Torino, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Firenze. Probabilmente non sara' della partita il viola Chiesa: "Anche se non dovesse giocare, la Fiorentina davanti ha tanta qualità. Dal nostro punto di vista non cambia molto. Chiaramente è un giocatore che può fare la differenza quando e' al 100 per cento ma anche Muriel è Simeone non sono da meno". Il tecnico granata si attende una risposta dopo il ko interno con il Bologna: "Le squadre mature spesso sanno anche limitare i danni e gestire meglio le situazioni. Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Fino ad ora ci siamo riusciti poche volte".