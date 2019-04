TORINO, MAZZARRI: "EUROPA? NON FACCIO CALCOLI"

19/04/2019

"Sei partite sono tante e davvero può succedere tutto. Inutile fare calcoli e speriamo solo di fare una grande partita". Il tecnico del Torino Walter Mazzarri risponde così a chi gli chiede se la sfida contro il Genoa di domani rappresenti un crocevia fondamentale per l'Europa. "E' una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Bisognerà giocare una grande partita perché loro hanno dimostrato che soprattutto in casa, possono fare male a chiunque - ha proseuito in conferenza stampa - Dovremo cercare di fare bene nonostante le assenze. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, soprattutto in avanti, cercando di essere più cattivi e cinici sotto porta". A proposito delle difficoltà in zona gol, l'ex allenatore dell'Inter ha ammesso che "Purtroppo facciamo tanto volume di gioco, subiamo poco, ma segnamo poco. È un po' il nostro limite e speriamo che questa tendenza possa cambiare già da domani - ha concluso - Nel girone di ritorno abbiamo disputato alcune grandi partite. Mi vengono in mente quelle con l'Atalanta e quella con la Sampdoria qui al Grande Torino".