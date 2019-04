TORINO, IAGO FALQUE OUT COL MILAN

24/04/2019

Prosegue la preparazione del Torino in vista dello scontro diretto Champions contro il Milan. Al termine della seduta mattutina, questo il report pubblicato dal club granata: "Sessione d’allenamento mattutina per il Torino, con un programma equamente suddiviso tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Per Iago Falque ancora una seduta personalizzata. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia in preparazione alla partita di domenica sera".