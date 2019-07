TORINO, IAGO: "CON LA 10 BATTO IL MIO RECORD"

11/07/2019

La maglia numero 10 del Torino sarà indossata in questa stagione dallo spagnolo Iago Falque. "Ci tenevo tanto, è stata indossata da grandissimi giocatori al Torino - ha spiegato a Torino Channel l'attaccante spagnolo, 103 presenze e 32 gol in maglia granata nei primi tre anni - Averla ottenuta mi dà ulteriori responsabilità". Dopo una stagione di alti e bassi, tra infortuni e qualche partita vissuta in panchina, le novità tattiche di Mazzarri potrebbero rilanciare lo spagnolo: "Stiamo preparando il 3-4-3 e il 3-4-1-2 e il mister mi sta facendo giocare in diverse posizioni, mi sta facendo crescere - dice Iago Falque - Sto bene, ho recuperato dagli infortuni e sono contento di occupare una posizione più centrale: Mazzarri mi ha detto che quest'anno supererò il mio record di gol, che è 13".