TORINO, EDERA OPERATO ALLA SPALLA: TORNA TRA 3 MESI

05/07/2019

L'attaccante del Torino Simone Edera è stato operato alla spalla destra, in una clinica di Bologna, "per risolvere una instabilità articolare". Lo rende noto il club granata. "L'intervento, già programmato dalla struttura medica del Bologna, - spiega la società piemontese - è stato effettuato dal professor Giuseppe Porcellini, in presenza dello staff sanitario del Torino". La prognosi prevista dal chirurgo per il ritorno all'attività agonistica è di 90 giorni.