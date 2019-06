TORINO, CAIRO HA RESPINTO LE DIMISSIONI DI PETRACHI

05/06/2019

Una separazione per nulla scontata. Gianluca Petrachi già da qualche giorno sta lavorando come direttore sportivo della Roma ma, scrive il 'Corriere dello Sport', non s'è ancora liberato dal Torino e per questo sta agendo quasi in incognito. Urbano Cairo ha infatti respinto le sue dimissioni e dopo la lettera di Petrachi all'ANSA, in cui il ds annunciava il suo addio, il rapporto si è definitivamente incrinato. Il presidente del Torino per liberare il dirigente aspetta un indennizzo economico dalla Roma o l'inserimento nell'accordo di una contropartita tecnica.