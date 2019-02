TIM CUP, VERONA: OUT PAZZINI E CERCI PER IL CHIEVO

28 novembre 2017

Il Verona è reduce dalla bella vittoria in casa del Sassuolo in campionato e domani dovrà vedersela nel derby, contro il Chievo di Maran, per il quarto turno della Tim Cup. Una sfida alla quale non prenderanno parte Giampaolo Pazzini e Alessio Cerci. I due attaccanti non si sono allenati nella seduta in programma stamattina e il tecnico Fabio Pecchia non li ha convocati per la partita di domani. Hanno continuato nel loro programma di lavoro differenziato, invece, Ferrari e Kean.