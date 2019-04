TIFOSI DEL TORINO CONTRO IL DERBY NEL GIORNO DI SUPERGA

02/04/2019

Tifosi granata in rivolta dopo la decisione della Lega Serie A di fissare per sabato 4 maggio alle 15, giorno della commemorazione della tragedia di Superga, il derby Juventus-Torino in programma all'Allianz Stadium. "Il 4 maggio è sacro e non si tocca" si legge nei tanti commenti sui social network dei tifosi granata, infuriati per la "mancanza di rispetto" da parte della Lega Serie A su un argomento tanto delicato. Mentre le parti cercano una soluzione per risolvere il problema, con venerdì 3 maggio individuato quale possibile data per lo spostamento, la protesta, iniziata ieri dopo la conferma dell'orario da parte della Lega calcio, non accenna a scemare. "Il Torino dovrebbe schierare la Primavera, noi diserteremo lo stadio per andare a Superga" si legge sui profili di diversi tifosi granata, che non hanno risparmiato neanche il presidente Urbano Cairo, accusato di lassismo e di scarsa sensibilità riguardo al problema. Il presidente granata che dal sito del Corriere della Sera ha preso una posizione netta sulla questione: "Troviamo un'alternativa, non si può giocare il 4 maggio, quando ricorrerà il 70esimo anniversario della tragedia di Superga - dice -. E' opportuno un incontro con Lega e Juventus per una soluzione".