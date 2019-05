SUPERGA, UNA TARGA DEL MUSEO FIORENTINA PER IL 70.MO ANNIVERSARIO

02/05/2019

Una targa del Museo Fiorentina per il 70.mo anniversario della tragedia di Superga a permanente ricordo degli "Immortali" campioni granata. La annuncia il consiglio direttivo del museo. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani, alle ore 11, a Superga (Torino). "Profondamente orgogliosi di poter omaggiare la squadra più grande nella storia del calcio italiano - si legge in una nota - desideriamo ringraziare i fraterni amici del Museo Grande Torino per la collaborazione prestata ed il Comune di Torino per la sensibilità dimostrata concedendoci questo grande privilegio.