STRISCIONE CONTRO BELARDINELLI, NAPOLI MULTATO

21/05/2019

Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto 10mila euro di multa al Napoli per lo striscione esposto contro Daniele Belardinelli, il tifoso dell'Inter morto in occasione degli scontri del 26 dicembre scorso a San Siro prima del match tra Inter e Napoli. Stessa sanzione per la Roma "per avere suoi sostenitori, al 31' e al 32' del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco due fumogeni che costringevano l'arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto". Sanzione di 3000 euro infine alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, al 35' del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta in plastica vuota, senza colpire nessuno".