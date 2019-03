STADIO ROMA, SINDACO FIUMICINO: "FACCIAMOLO QUI"

26/03/2019

Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, è intervenuto a Radio Cusano Campus rilanciando la proposta di costruire lo stadio della Roma a Fiumicino. "L'area potrebbe essere quella che si trova dietro al centro commerciale Da Vinci, sono duecento ettari ed è destinata dal piano regolatore ad essere edificata - ha affermato Montino - Una grande area completamente libera. E' valida anche sotto l'aspetto delle infrastrutture, la Roma-Civitavecchia che passa a fianco, la Roma-Fiumicino, la stazione di Parco Leonardo che si trova a poche centinaia di metri dall'area individuata. Un'area, quindi, super infrastrutturata e anche sotto l'aspetto degli interventi è più vantaggiosa rispetto a una che sta a ridosso del Tevere. Avere lo stadio della Roma e tutto quello che comporta, pensiamo al terziario e al settore alberghiero, potrebbe essere un'occasione. Lo stadio non deve per forza stare dentro la città, in prossimità in un'area come questa ci può stare benissimo, è compatibile. Ricordo che Fiumicino fino a 26 anni fa faceva parte di Roma, quindi anche l'area in questione è capitale".