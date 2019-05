SPAL, SEMPLICI: "CHIEVO ESTREMAMENTE DIFFICILE"

03/05/2019

"Vedendo gli ultimi risultati del Chievo sarà una partita di difficoltà estrema: hanno vinto con la Lazio, pareggiato con il Parma. Sono in saluta e non avendo obiettivi giocano liberi da paura". Così Leonardo Semplici presenta la gara Chievo-Spal, in programma sabato 4 maggio alle ore 18,00 al Bentegodi di Verona. "Dovremo affrontarli con rispetto e l'attenzione giusta per portare a casa tre punti importanti", aggiunge. "In linea di massima dovrei avere tutti a disposizione, anche Felipe e Bonifazi. Siamo contenti dell'esperienza positiva in nazionale, che serva a loro per migliorarsi e dimostrare il valore anche nel finale di campionato", spiega. "Siamo vicini al traguardo ma non l'abbiamo ancora raggiunto. Serve la massima determinazione. Festa salvezza? Me lo auguro. Il seguito e l'entusiasmo che abbiamo costruito è testimonianza dei risultati ottenuti", conclude Semplici.