SICUREZZA, AUMENTA AL 10% IL CONTRIBUTO DELLE SOCIETA' SPORTIVE

29/10/2018

Approvato in Commissione Affari costituzionali al Senato un emendamento della Lega che introduce nel decreto sicurezza un nuovo articolo per ampliare il "contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive". La quota per i club calcistici e di altre discipline passa dall'1-3% (minimo-massimo, legge 41 del 2007) a un minimo del 5% fino a un massimo del 10% degli introiti da biglietti.