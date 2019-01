SERIE C, PRO PIACENZA AL CAMPO SENZA TESSERATI

20/01/2019

Pro Piacenza-Alessandria, partita del girone A di serie C, è stata rinviata. Lo ha disposto la Lega Pro, su indicazione del presidente federale Gabriele Gravina. A provocare la decisione, la complicata situazione del club emiliano, che è alle prese con una crisi societaria, è rimasto senza giocatori e ha chiesto alla Lega Pro il tesseramento di nuovi calciatori per raggiungere il numero minimo necessario per giocare: il tesseramento non sarebbe ancora completato, a quanto apprende l'Ansa.