SERIE C, PORDENONE PROMOSSO: PRIMA VOLTA IN B

28/04/2019

Per la prima volta nella sua storia il Pordenone è promosso in serie B. La squadra allenata da Attilio Tesser, alla terza vittoria del campionato di C dopo quelle con Novara e Cremonese, ha ottenuto la certezza del salto di categoria grazie al successo di oggi per 3-1 contro il Giana Erminio, con reti di Candellone, Ciurria e Barison. Questo successo vale la B perché consente ai 'ramarri' di mantenere il vantaggio di +5 sulla Triestina a un turno dalla fine del torneo