SERIE B: SEI SQUALIFICATI PER UN TURNO

13/05/2019

Sono 6 i calciatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di Serie B, dopo l'ultima giornata di campionato. Si tratta di: Almici (Verona), Buongiorno (Carpi), Mateju (Brescia), Cappelletti, Mazzocco (Padova), Domizzi (Venezia). Il dirigente del Lecce Claudio Vino e' stato squalificato per tre giornate per epiteti offensivi all'indirizzo dell'arbitro. Tra le società, ammende a Pescara, Salernitana e Livorno.