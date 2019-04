SASSUOLO, DE ZERBI: "CON GIOCATORI INTELLIGENTI SI MIGLIORA"

29/04/2019

Con la vittoria a Firenze il Sassuolo ha superato la Fiorentina in classifica assicurandosi in pratica la salvezza: "Quando hai giocatori intelligenti, persone intelligenti, prima o poi il miglioramento arriva - ha commentato De Zerbi -. Siamo una squadra giovane che ha buttato via tanti punti, ci siamo ritrovati a soffrire e sono stati bravi i ragazzi a riabituarsi a dare battaglia".



L'allenatore neroverde ha proseguito: "Tutto l'anno siamo stati non belli senza palla, certe volte mi dava fastidio vedere le partite perché non era quello che volevo. Qui abbiamo provato a mettere un giocatore dietro i due attaccanti, gli avversari non avevano punti di riferimento; una cosa che non avevo mai fatto da allenatore, ha portato benefici". Su Sensi: "Lui preferisce giocare vertice basso, ma penso che dopo queste due partite si sia divertito a giocare lì; in quella posizione abbiamo anche Djuricic, che è un talento eccezionale".