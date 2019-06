SARRI-JUVE, FLORO FLORES: "DELUSO DA NAPOLETANO"

19/06/2019

Antonio Floro Flores, attaccante della Casertana (allenato in passato da Sarri ad Arezzo), ha parlato del passaggio del suo ex tecnico alla Juventus: "Da napoletano sono un po' deluso, i tifosi bianconeri non si sono resi ancora conto di quanto siano stati fortunati: vedranno un bellissimo gioco" le parole a Tuttosport.