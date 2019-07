SAMPDORIA, DIFRA DEBUTTA CON 15 GOL

17/07/2019

Debutto a suon di gol per la nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco nel primo test amichevole nel ritiro a Temù (Brescia). Finisce 15-0 contro i dilettanti del Sellero Novelle, con le prime prove tattiche del nuovo modulo 4-3-3. Molti gli assenti, Di Francesco non ha rischiato i giocatori più affaticati dopo i primi giorni di ritiro, come Quagliarella, e ha mischiato le carte.