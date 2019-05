SAMP, QUAGLIARELLA: "STAGIONE INDIMENTICABILE"

26/05/2019

"Una stagione indimenticabile, l'affetto dei tifosi vale più di tutto anche più di 100 gol. Ci tenevo a segnare, un giorno che non dimenticherò mai". Così Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ringrazia i tifosi doriani che lo hanno acclamato per tutta la stagione e questa sera omaggiato con un enorme striscione. Sulla vittoria della classifica cannonieri: "Mi sarei dato del folle, non avrei scommesso 1 euro anche se non posso farlo. È stata una annata indimenticabile. Ho dato tutto me stesso, ci ho provato anche oggi. Ma va bene così". Infine sulla presenza dei suoi genitori allo stadio: "E' stata una sorpresa la presenza dei miei genitori, non lo sapevo. Li ringrazio".