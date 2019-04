SAMP, GIAMPAOLO: "LA ROMA HA VINTO DI MESTIERE"

06/04/2019

Mastica amaro Marco Giampaolo, dopo la sconfitta contro la Roma che probabilmente mette la parola fine al sogno europeo della sua Sampdoria. "La Samp ha fatto di tutto per vincere non si è risparmiata, il risultato è stata determinata dall'esperienza di De Rossi che ha fatto gol e prima trattenuto da Andersen sull'angolo, l'arbitro fischia perché cade a terra, invece Vieira trattenuto da Schick non cade, perché non ha la stessa furbizia - ha spiegato l'allenatore blucerchiato a Radio Rai -. Abbiamo avuto il torto di non concretizzare le occasioni, siamo stati imprecisi ma la squadra con le energie residue da tre gare in 7 giorni con grandi squadre ha fatto una buona gara. Probabilmente ci manca qualcosa per essere all'altezza di queste squadre qui ma lo dico a denti stretti, perché il risultato dice una cosa e i valori messi in campo un altro. La Roma ha giocato una gara di mestiere, forse alla Samp manca un po' di mestiere in più. Avremmo dovuto avere almeno 4 sconfitte in meno per essere competitivi con le altre".