SAMP, GIAMPAOLO: "GIOCARE PER LA MAGLIA E I TIFOSI"

04/05/2019

Le ultime due sconfitte hanno cancellato i sogni europei della sua Sampdoria, che nelle ultime 4 giornate non ha più obiettivi. "Quando svanisce un obiettivo, quando si è fuori dai giochi, hai meno motivazioni - ha spiegato Giampaolo -. Questo in tutte le cose che fai nella vita, non solo nel calcio. Poi c'è la parte reazione, che deve essere parte di ogni uomo, che è il rispetto per la maglia, per la tifoseria. E se migliorare il punteggio dell'anno scorso deve essere un obiettivo, lo è". Sul Parma. "E' un avversario che cerca l'aritmetica salvezza, ma l'ha quasi raggiunta. E' una neo promossa ma ha fatto un buon lavoro e il merito va all'allenatore e alla programmazione. Io mi aspetto un Parma motivato perché poi quando devi raggiungere la salvezza sei motivato. Poi vedremo che partita sarà".