SAMP, COLLEY MIGLIOR GIOCATORE DEL GAMBIA

22/04/2019

Il difensore Omar Colley, per la seconda volta nella sua carriera, è stato nominato miglior calciatore del Gambia all'estero. Il difensore della Sampdoria, alla sua prima stagione in Serie A, è anche il capitano della sua nazionale e tramite twitter ha voluto ringraziare chi l'ha votato: "Sono orgoglioso e onorato di essere nominato Atleta Estero del Gambia per la seconda volta. Vorrei ringraziare SJAG, la mia famiglia, gli amici, il club e i sostenitori di tutto il mondo per essere sempre lì per me.OC15".