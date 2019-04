SAMP, BARRETO HA RECUPERATO

17/04/2019

Seconda seduta settimanale a più gruppi per la Sampdoria. In vista della gara di sabato a Bologna, i blucerchiati si sono ritrovati al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco per un allenamento pomeridiano differenziato in base alle tabelle dei singoli. Sul campo 1 il gruppo dei meno impegnati nelle ultime gare ha svolto esercitazioni atletiche e tecnico-tattiche che hanno visto impegnato, per il secondo giorno consecutivo, anche Edgar Barreto. Sul campo 2 e in palestra i calciatori più impegnati nel derby sono stati invece sottoposti a lavori rigenerativi e ad esercitazioni per lo sviluppo del possesso-palla.