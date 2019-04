SALAH SULLA COPERTINA DI TIME: "PIÙ RISPETTO PER LE DONNE"

18/04/2019

Mohamed Salah ha esortato il mondo musulmano "a trattare le donne con più rispetto". L'attaccante egiziano del Liverpool lo ha detto in un'intervista alla rivista americana 'Time', che lo ha inserito nella classifica delle 100 persone più influenti del pianeta. "Abbiamo bisogno di cambiare il modo in cui trattiamo le donne nella nostra cultura", ha spiegato l'ex giocatore della Roma. "E' una cosa che dev'essere fatta, non è un'alternativa", ha continuato l'attaccante, musulmano praticante. "Io sostengo le donne adesso più di prima, perché meritano di più e meglio di quando diamo loro oggi".