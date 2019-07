SALA: "SAN SIRO FINO AL 2026? L'HO PROMESSO"

11/07/2019

San Siro resterà in piedi fino al 2026. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ribadisce ancora una volta la posizione del Comune riguardo al possibile abbattimento dello stadio per costruire il nuovo impianto di proprietà di Inter e Milan: "Credo che si aprirà anche un bel dibattito politico - ha spiegato a margine della cerimonia per i 40 anni della morte di Giorgio Ambrosoli al Palazzo di Giustizia - perché lo stadio di San Siro ha un ruolo importantissimo. Quindi prima capiremo tecnicamente i contenuti della proposta e poi andremo in Consiglio comunale. Io sono tra i nostalgici di San Siro e ho detto che di fronte alla proposta delle squadre è difficile che io mi possa girare dall'altra parte. San Siro stadio della cerimonia d'apertura nel 2026? Questa è una promessa nel dossier olimpico e credo sia difficile non mantenerla. È chiaro che io non posso non ascoltare le richieste delle squadre, in teoria c'è anche la possibilità che se noi opponessimo muro totale potrebbero immaginare di lasciare l'area di San Siro e di andare a Sesto San Giovanni, come è stato paventato, e a questo punto il dialogo va avviato".