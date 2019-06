ROTTURA LEGAMENTO COLLATERALE PER MURIEL

16/06/2019

Come confermato dal presidente della Federazione colombiana Ramon Jesurun a Win Sports, Luis Muriel ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro e sarà costretto ad abbandonare questa Copa America. Almeno due i mesi di stop. Va da sé che ora i discorsi per un eventuale riscatto della Fiorentina (o di un acquisto da parte dell'Atalanta, come emerso dagli ultimi rumors) saranno influenzati dall'accaduto.