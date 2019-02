ROMA, MONCHI: "NON SONO CONTENTO DEL 3-3, MERITAVAMO LA VITTORIA"

19 ottobre 2017

A Monchi sta stretto il pareggio per 3-3 della Roma a Londra con il Chelsea. Il ds giallorosso ha commentato ai microfoni di Onda Cero il big match della terza giornata di Champions League: "Non sono contento del risultato, avremmo meritato di vincere, ma sono sicuramente contento per la mentalità della squadra".