ROMA, CASSANO: "TOTTI PRESIDENTE E DONADONI ALLENATORE"

12/04/2019

"Mi piacerebbe tanto vedere sulla panchina della Roma una persona come Donadoni. Ha grande personalità, sa gestire molto bene i campioni e una piazza come Roma per lui sarebbe perfetta". È questa l'opinione di Antonio Cassano, ospite negli studi di Sky Sport 24. "Totti? Mi piacerebbe vederlo come presidente, è una persona molto intelligente ed equilibrata - ha aggiunto l'ex attaccante giallorosso - La Roma è Totti, non Baldini da Londra né Pallotta". Secondo Cassano "Ranieri è una brava persona però non so se può iniziare un nuovo ciclo" mentre De Rossi rispetto a Totti "è più uno da allenatore, ha molto più la parlantina, gli piace dialogare".