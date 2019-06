REYES, IL FIGLIO: "SO CHE TI PRENDERAI CURA DI ME"

02/06/2019

La tragica morte di Josè Antonio Reyes, rimasto vittima di un grave incidente stradale, ha sconvolto l'intero mondo del calcio che da ieri lo ricorda con grande affetto. A commuovere tutti è ora il messaggio di saluto pubblicato dal figlio maggiore di Reyes, Jose, sul proprio profilo Instagram: "Questo è l'ultimo giorno che abbiamo passato insieme, papà. Quel giorno hai dato consigli come fai sempre, ma oggi te ne sei andato e non tornerai più. E' una giornata molto dura per me. Ero e sarà sempre orgoglioso di te, papà. Non passavamo insieme tutto il tempo che volevamo ma solo io e te sappiamo quanto ci amiamo. So che dal cielo ti prenderai cura di me e non ti dimenticherò mai. Ti voglio bene papà".