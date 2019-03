REAL, KEYLOR NAVAS: "BELLO RIAVERE ZIDANE"

16/03/2019

Con Zidane in panchina, Keylor Navas si è ripreso il posto da titolare tra i pali al Real. E il portiere dei Blancos non usa giri di parole per chiarire la sua posizione sul ritorno di Zizou. "Zidane? Lo conosciamo e tutti siamo felici, sappiamo come lavora, sappiamo che è un allenatore trasparente, un grande essere umano - ha spiegato dopo la gara col Celta Vigo -. Se ci aggiungiamo che ha un sacco di conoscenze, sia come giocatore e che sa allenare...". "Va molto bene a tutti, Zidane è un allenatore che parla sempre e dice la verità", ha concluso.