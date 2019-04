RAZZISMO, SEEDORF: "TROPPA PASSIVITÀ, BISOGNA FARE DI PIÙ"

29/04/2019

"La rabbia nel vedere questi episodi non è legata a quei gruppi, che sono sempre stati piccoli, ma dalla passività degli altri dentro lo stadio, vorrei qualcosa di più da chi si dissocia". Parole di Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan e oggi ct del Camerun, sul problema del razzismo nel calcio. "Bisogna essere superiori a questi cori, i giocatori sono lì per fare il loro lavoro. La maggior parte dei tifosi si comporta bene, non dobbiamo farci influenzare da qualche buu, non si deve uscire dal campo. La vera rabbia è per la passività mostrata dagli altri dentro lo stadio", ha spiegato l'olandese ai microfoni di Radio anch'io Sport su Radiouno.