QUAL. QATAR 2022, MACAO NON VA IN SRI LANKA: "PAURA ATTENTATI"

09/06/2019

La corsa al Mondiale in Qatar nel 2022 è già iniziato per le nazionali "più piccole" del mondo in Asia. Tra queste c'è anche l'enclave cinese di Macao che, dopo aver vinto la sfida d'andata 1-0 contro lo Sri Lanka, potrebbe essere esclusa dalla Fifa perché la federazione non vuole giocare il ritorno a Colombo per "paura di attentati". La richiesta di disputare la sfida in campo neutro non è stata accolta dalla Fifa.