PSG, BUFFON ESULTA SU TWITTER

21/04/2019

Il Psg ha vinto la Ligue 1 senza neanche scendere in campo grazie al pareggio del Lille e per Gigi Buffon, arrivato in estate dalla Juventus, si tratta dell'ottavo titolo consecutivo. Il portiere italiano ha festeggiato questo traguardo con un post sul proprio profilo Twitter: "Le persone che non soffrono mai non possono crescere né sapere chi sono (James Baldwin)" ha scritto il numero 1.