PLAYOFF SERIE C, PIACENZA-TRAPANI E PISA-TRIESTINA PER LA B

02/06/2019

Sono Piacenza-Trapani e Pisa-Triestina le finali dei play off di Serie C che metteranno in palio due posti nel torneo cadetto. Ciò in seguito ai risultati di oggi: Piacenza-Imolese 1-2 (andata 2-0 per il Piacenza); Triestina-Feralpi Salò 2-0 (andata 2-2); Pisa-Arezzo 1-0 (andata 3-2 per il Pisa); Trapani-Catania 1-1 (andata 2-2, passa il Trapani per il miglior piazzamento nella stagione regolare).