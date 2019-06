PLAYOFF C: IL PISA VINCE A TRIESTE E TORNA IN B

09/06/2019

Il Pisa batte la Triestina e torna in Serie B. Dopo il 2-2 della gara di andata, i toscani hanno vinto per 3-1, dopo i supplementari, al 'Nereo Rocco' riconquistando la sere cadetta dopo due anni. Il 3-1 finale per il Pisa porta la firma di Marucci nl primo tempo, di Marconi nel primo tempo supplementare e di Gucher nel secondo, dopo il momentaneo pareggio di Granoche su rigore nel secondo tempo regolamentare.