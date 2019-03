PARMA, D'AVERSA: "FINO AL 2-1 PARTITA IN EQUILIBRIO"

31/03/2019

"Fino al secondo gol la squadra ha fatto un'ottima partita. Il rammarico è di aver fatto una grande partita e di aver perso di due gol di scarto. Mi spiace per i ragazzi". Il tecnico del Parma D'Aversa non riesce a nascondere il rammarico per la sconfitta casalinga contro l'Atalanta. "Siamo stati costretti a bruciare subito due cambi per gli infortuni di Iacoponi e Gervinho. Gervinho è fondamentale per il nostro gioco. Ha detto che gli si è indurito l'adduttore e che non ha sentito la fitta. Sarà lo staff medico a dirci di cosa si tratta".