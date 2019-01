PARMA, D'AVERSA ESULTA: "LA VITTORIA DEL GRUPPO"

26/12/2018

"È stata una partita non semplice perché i viola hanno tecnicamente qualcosa in più di noi, poi nel momento in cui hai quei tre attaccanti che danno l'anima per non concedere nulla agli avversari penso valga la vittoria di un gruppo intero. Abbiamo grandi uomini che stanno facendo qualcosa di straordinario". Così il tecnico del Parma Roberto D'Aversa commenta la vittoria sul campo della Fiorentina. "Abbiamo preparato questa partita in base ai video che abbiamo studiato - sottolinea l'allenatore dei ducali - La Fiorentina alterna nella costruzione del gioco i tre difensori o Veretout. Quello che ha fatto la differenza è stata la volontà di portare a casa il risultato. È stata la vittoria del gruppo, nonostante l'assenza di Alves. I ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, adesso vogliamo chiudere il girone d'andata nel modo migliore".